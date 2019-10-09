Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИКа

Президент Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Глава государства поздравил членов ЦИКа с избранием и пожелал плодотворной работы. Присутствовавший на встрече председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов ЦИКа с назначением.

Разумков подчеркнул важность включения нового состава ЦИКа в работу над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластии).

Фото: Офис Президента

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов.

12 из них были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой - За життя" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".



Также ЦИК избрал главой Олега Диденко. Кроме того, заработная плата нового главы ЦИК Олега Диденко составила 738 тыс. гривен.



Тем временем Рада 13 сентября распустила бывший состав ЦИКа.







