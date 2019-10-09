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09 октября 2019, среда, 21:44 27
Политика 2019-10-09T21:46:04+03:00
Українські Новини
Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИКа

Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИКа

Зеленский вручает удостоверение. Фото: Офис Президента
Зеленский вручает удостоверение. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

Глава государства поздравил членов ЦИКа с избранием и пожелал плодотворной работы. Присутствовавший на встрече председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов ЦИКа с назначением.

Разумков подчеркнул важность включения нового состава ЦИКа в работу над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластии).

Фото: Офис ПрезидентаФото: Офис Президента

Как сообщали Українськi Новини, 4 октября Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов.

12 из них были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой - За життя" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".


Также ЦИК избрал главой Олега Диденко. Кроме того, заработная плата нового главы ЦИК Олега Диденко составила 738 тыс. гривен. 

Тем временем Рада 13 сентября распустила бывший состав ЦИКа



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