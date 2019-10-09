Зеленский вручил удостоверения новым членам ЦИКа

Президент Владимир Зеленский вручил удостоверения новым членам Центральной избирательной комиссии (ЦИК).\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nГлава государства поздравил членов ЦИКа с избранием и пожелал плодотворной работы. Присутствовавший на встрече председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также поздравил членов ЦИКа с назначением.\r\nРазумков подчеркнул важность включения нового состава ЦИКа в работу над Избирательным кодексом и законопроектом о референдуме (народовластии).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФото: Офис Президента\r\nКак сообщали Українськi Новини, 4 октября Рада назначила новый состав ЦИКа из 17 членов.\r\n12 из них были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой - За життя" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".Также ЦИК избрал главой Олега Диденко. Кроме того, заработная плата нового главы ЦИК Олега Диденко составила 738 тыс. гривен. Тем временем Рада 13 сентября распустила бывший состав ЦИКа.