Зеленський вручив посвідчення новим членам ЦВК

Президент Володимир Зеленський вручив посвідчення новим членам Центральної виборчої комісії (ЦВК).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Глава держави привітав членів ЦВК з обранням та побажав плідної роботи. Присутній на зустрічі голова Верховної Ради Дмитро Разумков також привітав членів ЦВК з призначенням.

Разумков підкреслив важливість включення нового складу ЦВК в роботу над Виборчим кодексом і законопроектом про референдум (народовладдя).

Фото: Офіс Президента

Як повідомляли Українські Новини, 4 жовтня Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів.

12 з них були запропоновані фракцією "Слуга народу", 2 - "Опозиційною платформою - За життя" та по одному - "Європейської солідарністі", "Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина" і "Голосом".

Також ЦВК обрала головою Олега Діденка. Крім того, заробітна плата нового глави ЦВК Олега Діденка становить 738 тис. гривень.

Тим часом Рада 13 вересня розпустила колишній склад ЦВК.