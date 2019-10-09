Зеленський вручив посвідчення новим членам ЦВК

Президент Володимир Зеленський вручив посвідчення новим членам Центральної виборчої комісії (ЦВК).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nГлава держави привітав членів ЦВК з обранням та побажав плідної роботи. Присутній на зустрічі голова Верховної Ради Дмитро Разумков також привітав членів ЦВК з призначенням.\r\nРазумков підкреслив важливість включення нового складу ЦВК в роботу над Виборчим кодексом і законопроектом про референдум (народовладдя).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nФото: Офіс Президента\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 4 жовтня Рада призначила новий склад ЦВК з 17 членів.\r\n12 з них були запропоновані фракцією "Слуга народу", 2 - "Опозиційною платформою - За життя" та по одному - "Європейської солідарністі", "Всеукраїнським об'єднанням "Батьківщина" і "Голосом".\r\nТакож ЦВК обрала головою Олега Діденка. Крім того, заробітна плата нового глави ЦВК Олега Діденка становить 738 тис. гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТим часом Рада 13 вересня розпустила колишній склад ЦВК.