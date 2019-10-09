Зеленский провел очередной телефонный разговор с Меркель

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.\r\nОб этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.\r\n"Только что состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и федеральным канцлером Ангелой Меркель", - написал посол.\r\nОн отметил, что такой тесный контакт двух лидеров является самым мощным политическим оружием для восстановления территориальной целостности Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть предпосылки для саммита "нормандской четверки" и он состоится в Париже.\r\nТакже Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре, так как "не может". \r\nА Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине.\r\nТакже Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку ко встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия). \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n