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09 октября 2019, среда, 20:15 17
Президент 2019-10-09T20:17:15+03:00
Українські Новини
Зеленский провел очередной телефонный разговор с Меркель

Зеленский провел очередной телефонный разговор с Меркель

Владимир Зеленский. Офис Президента
Владимир Зеленский. Офис Президента

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Об этом посол Украины в Германии Андрей Мельник написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Только что состоялся уже пятый по счету телефонный разговор между Президентом Украины Владимиром Зеленским и федеральным канцлером Ангелой Меркель", - написал посол.

Он отметил, что такой тесный контакт двух лидеров является самым мощным политическим оружием для восстановления территориальной целостности Украины.

Как сообщали Українськi Новини, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что есть предпосылки для саммита "нормандской четверки" и он состоится в Париже.

Также Россия отказалась от встречи "нормандской четверки" в сентябре, так как "не может". 

А Трамп согласен участвовать в переговорах о мире в Украине.

Также Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку ко встрече лидеров стран "нормандского формата" (Украина, Германия, Франция, Россия).         

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