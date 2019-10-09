НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по факту злоупотреблений и хищения госсредств средств при реконструкции Шулявского моста, строительство которого остановлено.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nЗаявление о преступлении Кличко в НАБУ подали депутаты Киевсовета 18 сентября.\r\nВ жалобе в суд один из депутатов отмечает, что НАБУ отказалось заводить дело о совершении Кличко и его подчиненными уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 368 (получение взятки), 368-2, 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВместе с тем в адрес депутатов НАБУ сообщило, что детективы уже расследуют факт возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" во время строительства Шулявского путепровода, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса.\r\nВ своем заявлении депутаты Киевсовета указали, что Кличко, используя свое служебное положение, вместе со своими подчиненными - должностными лицами Киевской городской государственной администрации, ее структурных подразделений и должностными лицами коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" в течение длительного времени совершают действия, направленные на использование бюджетных средств Киева в завышенных размерах, получателем которых является ООО "Северо-Украинский строительный альянс", которое в результате фиктивного проведения тендерных процедур было привлечено к выполнению строительных работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева.\r\nДепутаты также считают, что Кличко совершил действия, направленные на содействие незаконному обогащению частных лиц за счет средств бюджета Киева в особо крупных размерах, а именно - незаконно способствовал реализации имущественных прав юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником, бенефициаром ООО "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд Девелопмент" Максимом Микитасем.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Реконструкцию Шулявского моста начали еще 16 марта. Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее АМКУ оштрафовал две компании за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского путепровода.