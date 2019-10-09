подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
  • Новости
  • Политика
  • НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста
09 октября 2019, среда, 18:09 92
Политика 2019-10-09T18:14:38+03:00
Українські Новини
НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста

НАБУ обязали открыть дело против Кличко за махинации при строительстве Шулявского моста

Кличко Виталий. Фото: пресс-служба мэра
Кличко Виталий. Фото: пресс-служба мэра

Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство в отношении мэра Киева Виталия Кличко по факту злоупотреблений и хищения госсредств средств при реконструкции Шулявского моста, строительство которого остановлено.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Заявление о преступлении Кличко в НАБУ подали депутаты Киевсовета 18 сентября.

В жалобе в суд один из депутатов отмечает, что НАБУ отказалось заводить дело о совершении Кличко и его подчиненными уголовных правонарушений, предусмотренных ст. ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), 368 (получение взятки), 368-2, 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

Вместе с тем в адрес депутатов НАБУ сообщило, что детективы уже расследуют факт возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" во время строительства Шулявского путепровода, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса.

В своем заявлении депутаты Киевсовета указали, что Кличко, используя свое служебное положение, вместе со своими подчиненными - должностными лицами Киевской городской государственной администрации, ее структурных подразделений и должностными лицами коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" в течение длительного времени совершают действия, направленные на использование бюджетных средств Киева в завышенных размерах, получателем которых является ООО "Северо-Украинский строительный альянс", которое в результате фиктивного проведения тендерных процедур было привлечено к выполнению строительных работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах Киева.

Депутаты также считают, что Кличко совершил действия, направленные на содействие незаконному обогащению частных лиц за счет средств бюджета Киева в особо крупных размерах, а именно - незаконно способствовал реализации имущественных прав юридических лиц, связанных с его бывшим политическим соратником, бенефициаром ООО "Укрбуд Инвест" и ООО "Укрбуд Девелопмент" Максимом Микитасем.

Как сообщали Українськi Новини, Реконструкцию Шулявского моста начали еще 16 марта. Шулявский мост отремонтируют за миллиард гривен, а не за 830 млн.

Ранее АМКУ оштрафовал две компании за сговор в тендере на реконструкцию Шулявского путепровода. 

Больше новостей о: Виталий Кличко НАБУ Шулявский мост Антикоррупционный суд

Архив
Новости
Суд продолжит рассмотрение апелляции по делу о банкротстве "Центрэнерго" на следующей неделе 19:29
ГПУ передала в СБУ дела о расследованиях нападений на Стерненко 19:21
"Центрэнерго" отказалось предоставить информацию о договорах закупки угля 19:04
Гривна на межбанке продолжает уверенно расти 18:51
Турецкая авиация начала бомбардировки в Сирии 18:43
больше новостей
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
Совет предпринимателей при Кабмине призвал Президента ветировать законопроект №1049 из-за скандальной поправки 12:18 Документ
В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников 09:07
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Россия солгала Международному трибуналу о возврате 3 украинских военных кораблей 13:27
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok