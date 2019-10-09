Бойовики обстріляли ділянку розведення військ біля Золотого другий раз за тиждень

Бойовики обстріляли в середу, 9 жовтня, позиції операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці розведення військ біля Золотого Луганської області після того, як вже обстрілювали цю ділянку в понеділок.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Після 10:25 розриви 3-х ворожих мін калібру 82 мм зафіксували наші воїни в районі н.п. Золоте", - сказано в ньому.

Також ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і стрілецького озброєння в районі Пищевика, Новогнатівки, Лебединського, Миколаївки, Красногорівки, Золотого, Майорська і Новолуганського.

Втрат серед українських військових немає. Раніше Міноборони заявляло, що для початку розведення військ на певній ділянці повинен зберігатися режим припинення вогню не менше 7 днів.

Як повідомляли Українські Новини, голова комітету нацбезпеки заявив, що населення двох міст ООС підтримує розведення військ. Також у Золоте відправлені додаткові сили поліції.

Тим часом стало відомо, як буде проходити процес розведення військ і що буде з мирним населенням.