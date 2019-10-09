підписатися на розсилку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 жовтня 2019, середа, 14:07 13
Силові структури 2019-10-09T17:15:04+03:00
Українські Новини
Бойовики обстріляли ділянку розведення військ біля Золотого другий раз за тиждень

Бойовики обстріляли ділянку розведення військ біля Золотого другий раз за тиждень

КПВВ
КПВВ "Золоте". Фото: Луганська ОДА/Facebook

Бойовики обстріляли в середу, 9 жовтня, позиції операції Об'єднаних сил (ООС) на ділянці розведення військ біля Золотого Луганської області після того, як вже обстрілювали цю ділянку в понеділок.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства оборони, передають Українські Новини.

"Після 10:25 розриви 3-х ворожих мін калібру 82 мм зафіксували наші воїни в районі н.п. Золоте", - сказано в ньому.

Також ворог відкривав вогонь із гранатометів різних систем і стрілецького озброєння в районі Пищевика, Новогнатівки, Лебединського, Миколаївки, Красногорівки, Золотого, Майорська і Новолуганського.

Втрат серед українських військових немає. Раніше Міноборони заявляло, що для початку розведення військ на певній ділянці повинен зберігатися режим припинення вогню не менше 7 днів.

Як повідомляли Українські Новини, голова комітету нацбезпеки заявив, що населення двох міст ООС підтримує розведення військ. Також у Золоте відправлені додаткові сили поліції.

Тим часом стало відомо, як буде проходити процес розведення військ і що буде з мирним населенням.

Більше новин про: Ситуація в зоні ООС війна на Донбасі обстріли в зоні ООС Золоте обстріли бойовиків Розведення військ

Архів
Новини
Кандидатура Шевцова не була затверджена через сумніви в його професіоналізмі, - Труба 17:23
У вересні підвищилися ціни на продукти і освіту, на комуналку - знизилися 17:19
"Платформа" Бойка вимагає, щоб Зеленський знизив комунальні тарифи, як обіцяв 17:16
Кредити економіці "пішли" в мінус 17:04
Комітет Ради, який дозволив імпорт електроенергії з Росії, анонсував удар по "зеленій" енергетиці 16:54
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Якщо Україна ініціює справу проти Байденів, то стане ворогом обох сторін у США, - Луценко 12:09 Відео
Чорновол влаштувала істерику в ДБР і прорвалася до Труби 12:30
більше новин
Росія збрехала Міжнародному трибуналу про повернення 3 українських військових кораблів 13:27
Мінекономрозвитку просить СБУ повернути державі підприємство "Закарпатполіметали" 11:09
Зеленський звільнив харківського губернатора Світличну і має намір призначити замість неї Кучера 12:36
Суд заарештував Пашинського 19:15
У США Зеленський зустрічався з Кисліним, який причетний до відмивання грошей "регіоналами", – ЗМІ 21:27
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok