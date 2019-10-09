подписаться на рассылку
24.7 25.15
26.9 27.6
˟
09 октября 2019, среда, 12:11 2104
Происшествия 2019-10-09T12:33:01+03:00
Українські Новини
Хотел убить Зеленского: пьяного жителя Кривого Рога задержала полиция

Хотел убить Зеленского: пьяного жителя Кривого Рога задержала полиция

Владимир Зеленский. Скриншот: видео ОПУ
Владимир Зеленский. Скриншот: видео ОПУ

Сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства Президента Владимира Зеленского, по улице Соборности в Металлургическом районе Кривого Рога (Днепропетровская область) после того, как в СБУ не смогли подтвердить слова Зеленского о покушении на его жизнь.

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге, передают Українські Новини.

О подозрительном гражданине в полицию сообщили бдительные горожане, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".

Он был доставлен в Металлургическое районное отделение полиции. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщали Українські Новини, 12 июля полиция эвакуировала 2 тыс. человек из-за сообщения о минировании дома родителей Зеленского, ТРЦ, детсадов и железнодорожного вокзала в Кривом Роге. Позже в Кривом Роге снова "заминировали" дом родителей Зеленского, взрывчатку не обнаружили.

Тем временем Зеленский собрался в Ригу с официальным визитом на следующей неделе.

Больше новостей о: Покушение Президент Украины Владимир Зеленский Покушение на убийство

Архив
Новости
В Мексике мэра города привязали к машине и проволокли по городу за то, что не построил дорогу 13:15
НАБУ работает в интересах Коломойского, – СМИ 13:13
Дубневич заявляет, что против него готовят заказные дискредитационные телесюжеты 13:09
Труба открестился от "слива" информации по делам ГБР 13:00
Военные АТО подозревали убитого в работе на боевиков ЛНР. Фото: facebook.com/ato.news
Похоронили вместе с телевизором: Суд вынес приговор украинским военным, которые по ошибке расстреляли жителя Луганской области 12:56
больше новостей
Гривна резко обвалилась: официальный курс валют на 8 октября 06:05
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
Сжиженный газ и бензин А-95 продолжают падать в цене 06:30
Суд арестовал Пашинского 19:15
В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников 09:07
больше новостей
Лодка для академической гребли Еmpacher. Фото: сайт производителя
Воровали лодки у детей: полиция разоблачила коррупционную схему чиновников КГГА и ДЮСШ 17:24
У жены Чауса изъяли вещдоки по делу о причастности Порошенко к вывозу экс-судьи в Молдову 14:00
ГБР открыло дело на Порошенко из-за недостоверного декларирования 09:20
Они будут уводить свои войска, - генерал рассказал, как восстановить контроль над границей на Донбассе 08:16
В Украине проведут перепись населения: что будут спрашивать и как не попасть на мошенников 09:07
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok