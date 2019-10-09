Хотел убить Зеленского: пьяного жителя Кривого Рога задержала полиция

Сотрудники Национальной полиции в ночь на 9 октября задержали мужчину, заявившего о подготовке убийства Президента Владимира Зеленского, по улице Соборности в Металлургическом районе Кривого Рога (Днепропетровская область) после того, как в СБУ не смогли подтвердить слова Зеленского о покушении на его жизнь

Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции в Кривом Роге, передают Українські Новини.

О подозрительном гражданине в полицию сообщили бдительные горожане, мужчина уверял, что ему "заказали Зеленского".

Он был доставлен в Металлургическое районное отделение полиции. Мужчина находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Как сообщали Українські Новини, 12 июля полиция эвакуировала 2 тыс. человек из-за сообщения о минировании дома родителей Зеленского, ТРЦ, детсадов и железнодорожного вокзала в Кривом Роге. Позже в Кривом Роге снова "заминировали" дом родителей Зеленского, взрывчатку не обнаружили.

Тем временем Зеленский собрался в Ригу с официальным визитом на следующей неделе.