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08 октября 2019, вторник, 08:15 400
Политика 2019-10-08T08:16:43+03:00
Українські Новини
Волкер оставил еще один пост из-за Украины

Волкер оставил еще один пост из-за Украины

Курт Волкер Фото: пресс-служба МО
Курт Волкер Фото: пресс-служба МО

Бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, который подал в отставку после того, как его имя упоминалось в жалобе информатора в отношении давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского, ушел с поста исполнительного директора "Института Маккейна" из повышенного внимание СМИ к его деятельности в Украине, пишет Голос Америки.

"Недавнее внимание СМИ к моей работе на посту спецпредставителя по вопросам Украины рискует отвлечь внимание от достижений и продолжения роста Института и поэтому я ухожу с должности исполнительного директора Института по вопросам международного лидерства", – обяснил Волкер.

Как сообщали Українські Новини, в США запустили процедуру импичмента Трампа из-за возможного давления на Зеленского в ходе телефонного разговора с целью получения политической выгоды.

25 сентября перед встречей в Нью-Йорке, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Выступая в Конгрессе по делу Трампа, Волкер заявил, что Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с новым президентом Украины Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной. 

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