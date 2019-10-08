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08 жовтня 2019, вівторок, 08:15 19
Політика 2019-10-08T09:00:02+03:00
Українські Новини
Волкер залишив ще одну посаду через Україну

Волкер залишив ще одну посаду через Україну

Курт Волкер Фото: прес-служба МО
Курт Волкер Фото: прес-служба МО

Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер, який подав у відставку після того, як його ім'я згадувалося у скарзі інформатора щодо тиску Дональда Трампа на Володимира Зеленського, пішов з посади виконавчого директора "Інституту Маккейна" з підвищеної уваги ЗМІ до його діяльності в Україні, пише Голос Америки.

"Нещодавня увага ЗМІ до моєї роботи на посаді спецпредставника з питань України ризикує відволікти увагу від досягнень і продовження зростання Інституту і тому я йду з посади виконавчого директора Інституту з питань міжнародного лідерства", – пояснив Волкер.

Як повідомляли Українські Новини, США запустили процедуру імпічменту Трампа через можливий тиск на Зеленського в ході телефонної розмови з метою отримання політичної вигоди.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня, в якій просив розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-президента США Джо Байдена Хантера.

Виступаючи в Конгресі по справі Трампа, Волкер заявив, що Президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з новим президентом України Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

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