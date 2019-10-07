Освобожденных моряков с семьями пригласила на отдых одна из стран ЕС

Латвия, которую посетит Президент Владимир Зеленский, примет на отдых для реабилитации украинских моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата в плен около Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передают Українськi Новини.

"Латвийская сторона предложила украинским морякам, которые находились в российских тюрьмах, отдохнуть вместе с семьей. Они поедут реабилитироваться после длительного пребывания в российских застенках. Думаю, это прекрасная инициатива", - сказал он.

В свою очередь Ринкевичс отметил важность политики непризнания российской принадлежности Крыма мировым сообществом и сохранения санкций для восстановления территориальной целостности Украины.

7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35". В частности, РФ освободила 24 украинских моряков ВМС, захваченных в плен 25 ноября 2018 года около Керченского пролива.

Как сообщали Українськi Новини, освобожденным морякам дали двухкомнатные квартиры в престижном районе Одессы.

Ранее адвокат заявил, что у всех освобожденных украинцев пожизненный запрет на въезд в Россию, но другой адвокат заявил, что моряки могут въезжать в РФ.