Освобожденных моряков с семьями пригласила на отдых одна из стран ЕС

Латвия, которую посетит Президент Владимир Зеленский, примет на отдых для реабилитации украинских моряков, освобожденных из российских тюрем после захвата в плен около Керченского пролива в ноябре 2018 года.\r\nОб этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передают Українськi Новини.\r\n"Латвийская сторона предложила украинским морякам, которые находились в российских тюрьмах, отдохнуть вместе с семьей. Они поедут реабилитироваться после длительного пребывания в российских застенках. Думаю, это прекрасная инициатива", - сказал он.\r\nВ свою очередь Ринкевичс отметил важность политики непризнания российской принадлежности Крыма мировым сообществом и сохранения санкций для восстановления территориальной целостности Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n7 сентября Украина и Россия обменялись пленными в формате "35 на 35". В частности, РФ освободила 24 украинских моряков ВМС, захваченных в плен 25 ноября 2018 года около Керченского пролива.\r\nКак сообщали Українськi Новини, освобожденным морякам дали двухкомнатные квартиры в престижном районе Одессы.\r\nРанее адвокат заявил, что у всех освобожденных украинцев пожизненный запрет на въезд в Россию, но другой адвокат заявил, что моряки могут въезжать в РФ.