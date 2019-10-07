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07 октября 2019, понедельник, 14:00 573
Внешняя политика 2019-10-07T14:06:21+03:00
Українські Новини
Приемлемость "формулы Штайнмайера" зависит от редакции двух законов о Донбасса, - Пристайко

Приемлемость "формулы Штайнмайера" зависит от редакции двух законов о Донбасса, - Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что приемлемость так называемой "формулы Штайнмайера" будет зависеть от редакции законов о выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и об особом статусе Донбасса, который, по словам Дмитрия Разумкова, депутаты должны написать вместе с общественностью.

Об этом он сообщил на совместном брифинге с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом, передают Українськi Новини.

"Формула Штайнмайера" сама по себе еще не означает ничего, пока нет двух законов - о проведении выборов и об особом статусе. Самая важная точка - какими будут эти законы. Сама формула только объясняет, как их применять", - отметил он.

По его словам, эти законы должны согласовать депутаты и общество.

"В зависимости от того, какими эти законы будут - с этого момента мы будем знать, как двигаться дальше и насколько эта формула приемлема для всех сторон. До этого момента, пока не будет понятно, какие красные линии и возможности для компромисса есть у депутатов и экспертов в руках, сложно говорить о результатах встречи", - сказал Пристайко.

Министр добавил, что в МИДе "остались люди, которые изучают возможные последствия (формулы), а всем уже все известно и понятно, особенно людям, которые на улицах выступают против нее, по телевидению и в газетах".

Пристайко заверил, что у властей есть "план Б", но пока о нем говорить рано.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский считает так называемую "формулу Штайнмайера" сложным вопросом, решение по которому будет приниматься исключительно лидерами стран "нормандского формата" на предстоящей встрече.

6 октября на вече против "формулы Штайнмайера" на Майдан пришли около 10 тысяч людей.

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