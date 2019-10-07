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07 октября 2019, понедельник, 12:48 383
Президент 2019-10-07T12:58:11+03:00
Українські Новини
Зеленский поручил Кабмину рассмотреть упрощение перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Дон

Зеленский поручил Кабмину рассмотреть упрощение перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе

Мост в Станице Луганской. Фото: Штаб ООС
Мост в Станице Луганской. Фото: Штаб ООС

В то время, как министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения физическими лицами линии разграничения, Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть упрощение процедуры перемещения граждан и товаров через линию разграничения на Донбассе.

Об этом говорится в указе №738 от 7 сентября, передают Українськi Новини.

"Кабинету Министров Украины безотлагательно принять меры по проработке вопроса об упрощении въезда лиц, перемещении товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и о выезде лиц, перемещении товаров с этих территорий", - сказано в нем.

Также Кабмину предписывается организовать предоставление медицинской помощи, помощи в передвижении лиц с инвалидностью и другим маломобильным группам населения на пунктах въезда/выезда, на которых осуществляются меры контроля.

В указе отмечается, что необходимо четко нормировать вопросы обустройства, содержания и функционирования КПВВ, обеспечить улучшение условий проезда и безопасности движения путем выполнения ремонтных работ на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения H-21 Старобельск - Луганск - Хрустальный - Макеевка - Донецк (на участке Старобельск - Счастье) и Т1306 Северодонецк - Новоайдар.

Генеральный штаб Вооруженных сил должен предоставить круглосуточную охрану и освещение мест хранения строительных материалов, а также привлеченных к выполнению ремонтно-восстановительных работ автотранспортных средств и специализированной инженерной техники.

Кроме того, Генштабу следует обеспечить своевременное выполнение работ по монтажу временной мостовой конструкции с целью создания удобных условий для прохода граждан на период проведения ремонтно-восстановительных работ мостового перехода через реку Северский Донец и бесперебойное функционирование КПВВ "Станица Луганская".

Как сообщали Українські Новини, Вадим Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом.

Тем временем в Станице Луганской открыли временный обходной мост, а жители Донбасса провели акцию протеста против капитуляции и отведения украинских войск.

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