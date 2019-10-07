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07 жовтня 2019, понеділок, 12:47 98
Президент 2019-10-07T13:01:27+03:00
Українські Новини
Зеленський доручив Кабміну розглянути спрощення переміщення громадян і товарів через лінію розмежування на Дон

Зеленський доручив Кабміну розглянути спрощення переміщення громадян і товарів через лінію розмежування на Донбасі

Міст в Станиці Луганській. Фото: Штаб ООС
Міст в Станиці Луганській. Фото: Штаб ООС

В той час, як міністр у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда ініціює відстрочення запровадження нового порядку перетину фізичними особами лінії розмежування, Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів розглянути спрощення процедури переміщення громадян і товарів через лінію розмежування на Донбасі.

Про це йдеться в указі №738 від 7 вересня, передають Українські Новини.

"Кабінету Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо опрацювання питання про спрощення в'їзду осіб, переміщенні товарів на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях та про виїзд осіб, переміщення товарів із цих територій", - сказано в ньому.

Також Кабміну пропонується організувати надання медичної допомоги, допомоги у пересуванні осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення на пунктах в'їзду/виїзду, на яких здійснюються заходи контролю.

В указі наголошується, що необхідно чітко унормувати питання облаштування, утримання і функціонування КПВВ, забезпечити поліпшення умов проїзду і безпеки руху шляхом виконання ремонтних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення Н-21 Старобільськ - Луганськ - Хрустальний - Макіївка - Донецьк (на ділянці Старобільськ - Щастя) і Т1306 Сєвєродонецьк - Новоайдар.

Генеральний штаб Збройних сил маэ надати цілодобову охорону та освітлення місць зберігання будівельних матеріалів, а також залучених до виконання ремонтно-відновлювальних робіт автотранспортних засобів та спеціалізованої інженерної техніки.

Крім того, Генштабу слід забезпечити своєчасне виконання робіт із монтажу тимчасової мостової конструкції з метою створення зручних умов для проходу громадян на період проведення ремонтно-відновлювальних робіт мостового переходу через річку Сіверський Донець і безперебійне функціонування КПВВ "Станиця Луганська".

Як повідомляли Українські Новини, Вадим Пристайко заявив про можливість відновлення залізничного сполучення з окупованим Донбасом.

Тим часом у Станиці Луганській відкрили тимчасовий обхідний міст, а жителі Донбасу провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ.

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