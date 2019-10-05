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05 октября 2019, суббота, 16:12 593
Внешняя политика 2019-10-05T16:24:10+03:00
Українські Новини
Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом

Министр Пристайко заявил о возможности возобновления ж/д сообщения с оккупированным Донбассом

Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти Украины готовы к восстановлению железнодорожное сообщение с оккупированными территориями Донбасса.

Об этом глава МИД Украины рассказал в программе "Свобода слова Савика Шустера" в ходе обсуждения моста в Станице Луганской, который был открыт для граждан на временной основе, пишет "Новое время".

Пристайко, в частности, заверил, что через месяц-полтора по мосту будут ездить автомобили. Позже появятся другие мосты и новые переходные пункты.

"Возможно, появится железнодорожное сообщение, чтобы люди могли комфортно переезжать с одной стороны линии разграничения на другой", - добавил министр иностранных дел.

Сейчас часть железных дорог, с которыми сообщения остановили в 2014 году из-за боевых действий, контролируются террористами ОРДЛО.

Как сообщали Українські Новини, Вадим Пристайко заявляет о том, что "красными линиями" Украины для проведения местных выборов на оккупированной территории Донбасса является демилитаризация этой территории и возвращение контроля над государственной границей, а "планом Б" для так называемой "формулы Штайнмайера" – Вооруженные силы Украины.

Тем временем, 2 октября, в Украине начались протесты против "формулы Штайнмайера".

Больше новостей о: МИД война на Донбассе линия разграничения Вадим Пристайко ж/д сообщение

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