Новый порядок пересечения линии разграничения может создать проблемы для семей с детьми, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения физическими лицами линии разграничения на Донбассе.\r\nОб этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Сейчас в центре внимания нашей команды вопрос по постановлению 815 (от 17 июля). Речь идет о пересечении линии разграничения физическими лицами. У нас сложилась коллизия, когда понятная мотивация защиты прав ребенка обернулась существенными осложнениями для граждан Украины", - написала она.\r\nСогласно постановлению, с 29 октября родители могут пересекать пункт пропуска с детьми при наличии ID карты, а дети, не достигшие 14 лет, должны иметь загранпаспорт.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПо мнению министра, это грозит существенными осложнениями для семей с детьми, особенно во время осенних каникул, так как оформление документов занимает до 30 дней и стоит около 700 гривен.\r\n"В связи с этим я буду инициировать отсрочку введения в действие этой нормы с одновременным упрощением механизма оформления документов для детей с временно оккупированных территорий", - написала Коляда.\r\nОна сообщила, что уже обсудила этот вопрос с председателем Миграционной службы Максимом Соколюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым и направляет официальное письмо Авакову с инициативой отсрочить вступление в силу этой нормы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее срывали боевики.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТем временем в Минске ТКГ договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.