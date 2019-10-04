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  • Новый порядок пересечения линии разграничения может создать проблемы для семей с детьми, - Коляда
04 октября 2019, пятница, 20:09 334
Кабмин 2019-10-04T20:29:24+03:00
Українські Новини
Новый порядок пересечения линии разграничения может создать проблемы для семей с детьми, - Коляда

Новый порядок пересечения линии разграничения может создать проблемы для семей с детьми, - Коляда

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения физическими лицами линии разграничения на Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сейчас в центре внимания нашей команды вопрос по постановлению 815 (от 17 июля). Речь идет о пересечении линии разграничения физическими лицами. У нас сложилась коллизия, когда понятная мотивация защиты прав ребенка обернулась существенными осложнениями для граждан Украины", - написала она.

Согласно постановлению, с 29 октября родители могут пересекать пункт пропуска с детьми при наличии ID карты, а дети, не достигшие 14 лет, должны иметь загранпаспорт.

По мнению министра, это грозит существенными осложнениями для семей с детьми, особенно во время осенних каникул, так как оформление документов занимает до 30 дней и стоит около 700 гривен.

"В связи с этим я буду инициировать отсрочку введения в действие этой нормы с одновременным упрощением механизма оформления документов для детей с временно оккупированных территорий", - написала Коляда.

Она сообщила, что уже обсудила этот вопрос с председателем Миграционной службы Максимом Соколюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым и направляет официальное письмо Авакову с инициативой отсрочить вступление в силу этой нормы.

Как сообщали Українськi Новини, в СММ ОБСЕ заявили о получении уведомлений сторон о завершении разведения войск у Станицы Луганской, которое ранее срывали боевики.

Тем временем в Минске ТКГ договорилась о разведении войск в районе Золотого и Петровского.

Больше новостей о: война на Донбассе линия разграничения Оккупированные территории Оксана Коляда (Гаврилюк)

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