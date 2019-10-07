На Северном мосту в Киеве частично ограничили движение транспорта из-за ремонта

Коммунальная корпорация "Киевавтодор" решила частично ограничить движение транспорта на Северном мосту в связи с ремонтными работами 7 и 9 октября.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

"С 08:00 до 14:00 7 октября и с 14:00 до 20:00 9 октября на Северном мосту будет частично ограничено движение транспорта: сегодня - в направлении Троещины, 9 октября - в направлении станции метро "Почайна", - сказано в нем.

"Киевавтодор" объясняет, что ограничения связаны с текущим ремонтом на мосту.

Как сообщали Українськi Новини, с 1 октября водителям нужно включать ближний свет фар за городом.



Ранее Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги.



Также министр инфраструктуры Криклий заявил, что для замены всех железных дорог Украины не хватит и двух госбюджетов.



Кроме того, Зеленский решил проверить качество дорог и участников закупок для ремонта.



Тем временем Верховная Рада отсрочила введение штрафов за нарушение сроков таможенного режима автомобилями на иностранной регистрации до 20 ноября.