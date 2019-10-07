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07 жовтня 2019, понеділок, 12:52 7
Суспільство 2019-10-07T14:15:03+03:00
Українські Новини
На Північному мосту в Києві частково обмежили рух транспорту через ремонт

На Північному мосту в Києві частково обмежили рух транспорту через ремонт

Північний міст
Північний міст

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами 7 і 9 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 08:00 до 14:00 7 жовтня та з 14:00 до 20:00 9 жовтня на Північному мосту буде частково обмежено рух транспорту: сьогодні - в напрямку Троєщини, 9 жовтня - у напрямку станції метро "Почайна", - сказано в ньому.

"Київавтодор" пояснює, що обмеження пов'язані з поточним ремонтом на мосту.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом.


Раніше Рада вирішила направити гроші від штрафів за порушення закону про автомобілі на дороги.

Також міністр інфраструктури Криклій заявив, що для заміни всіх залізниць України не вистачить і двох держбюджетів.

Крім того, Зеленський вирішив перевірити якість доріг і учасників закупівель для ремонту.

Тим часом Верховна Рада відтермінувала введення штрафів за порушення строків митного режиму автомобілями на іноземній реєстрації до 20 листопада.

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