На Північному мосту в Києві частково обмежили рух транспорту через ремонт

Комунальна корпорація "Київавтодор" вирішила частково обмежити рух транспорту на Північному мосту у зв'язку з ремонтними роботами 7 і 9 жовтня.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Київської міської державної адміністрації, передають Українські Новини.

"З 08:00 до 14:00 7 жовтня та з 14:00 до 20:00 9 жовтня на Північному мосту буде частково обмежено рух транспорту: сьогодні - в напрямку Троєщини, 9 жовтня - у напрямку станції метро "Почайна", - сказано в ньому.

"Київавтодор" пояснює, що обмеження пов'язані з поточним ремонтом на мосту.

Як повідомляли Українські Новини, з 1 жовтня водіям потрібно включати ближнє світло фар за містом.



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