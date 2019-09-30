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30 сентября 2019, понедельник, 14:47 707
Транспорт 2019-09-30T14:48:47+03:00
Українські Новини
Для замены всех железных дорог Украины не хватит и двух госбюджетов, - Криклий

Для замены всех железных дорог Украины не хватит и двух госбюджетов, - Криклий

Владислав Криклий. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook
Владислав Криклий. Фото: Vladyslav Kryklii/Facebook

Министерство инфраструктуры планирует построить и заменить за 5 лет 4-5 тыс. км железнодорожного полотна после того, как "Укрзализныця" просила Раду и Кабмин выделить 7,1 млрд гривен из госбюджета.

Об этом в интервью изданию "Радио Свобода" сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українськi Новини.

"За 5 лет мы планируем примерно 4-5 тыс. км железнодорожного полотна построить и заменить", - говорится в нем.

По его словам, речь идет о замене полотна на различных направлениях на участках с интенсивными перевозками. Криклий добавил, что для замены всего полотна не хватит двух государственных бюджетов страны.

Как сообщали Українськi Новини, Мининфраструктуры подсчитало затраты на восстановление Донбасса, на которое также не хватит и двух государственных бюджетов. По словам министра, если бы Мининфраструктуры решило финансировать восстановление за счет дорожного фонда, то для восстановления одного моста понадобилось бы более 1 млрд долларов. 

Тем временем Рада решила направить деньги от штрафов за нарушения закона об автомобилях на дороги, а Зеленский решил занялся дорогами - проверить их качество и участников закупок для ремонта.

Больше новостей о: Железная дорога Железнодорожные пути Ремонт дорог Владислав Криклий

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