Разумков заявив, що новий закон про особливий статус Донбасу депутати напишуть разом з громадськістю

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що депутати зміни до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей" схвалюватимуть "разом із суспільством".

Про це голова Ради заявив в ефірі телеканалу "Україна", не уточнивши, як буде діяти механізм такої роботи, пише "Радіо Свобода"

"Ми дійсно розуміємо, що так званий закон про особливий статус тимчасово окупованих територій закінчується в цьому році. І треба знаходити новий механізм, новий закон, і президент про це говорив, що це буде публічна позиція, це не буде писатися в Офісі президента або в закритому комітеті Верховної Ради. Це закон буде писатися разом з суспільством, тому що це питання дуже важливе для всієї держави", – вказує голова парламенту.

Разумков також сказав, що під час підготовки нового закону не буде перейдено жодної "червоної лінії".

"Вибори можуть відбуватися виключно за українським законодавством, і це одна з тих червоних ліній, про які ми говорили. Друге — вибори можуть відбуватися лише коли немає кулеметів, танків, іншої зброї. Тому що все це не дозволяє провести вибори. Коли буде досягнутий безпековий компонент… тоді ми зможемо виключно за українським законодавством провести вибори на поки що тимчасово окупованій території. Коли в нас буде контроль над кордоном, коли ОБСЄ визнає ці вибори, саме тоді почне працювати так званий новий закон про особливий статус Донбасу", – наполягає Разумков.

https://www.youtube.com/watch?v=nIfw4ZzGnp8" frameborder="0" allowfullscreen>

Як повідомляли Українські Новини, міністр закордонних справ Вадим Пристайко назвав "план Б" для "формули Штайнмайєра".

Тим часом, 6 жовтня, на віче проти "формули Штайнмайєра" на Майдан прийшли близько 10 тисяч людей.

Раніше жителі Донбасу також провели акцію протесту проти капітуляції і відведення українських військ.