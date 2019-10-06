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06 октября 2019, воскресенье, 15:02 157
Политика мира 2019-10-06T15:02:58+03:00
Українські Новини
Зеленский заявил, что никаких требований в обмен на встречу с Трампом ему не выдвигал

Зеленский заявил, что никаких требований в обмен на встречу с Трампом ему не выдвигал

Президент Владимир Зеленский заявил в интервью японскому агентству Kyodo, что его американский коллега Дональд Трамп не выдвигал никаких условий для проведения их встречи в Белом доме. 


Президент отметил, Трамп не подталкивал его начать расследование по делу, в котором фигурирует бывший вице-президент США и вероятный соперник американского президента на выборах 2020 года Джо Байден.

"На меня не оказывали давление, и никакие предварительные условия выдвинуты не были", – сказал он.

Зеленский подчеркнул, что согласно действующей Конституции Украины, у президента нет полномочий инициировать какие-либо расследования.

Ранее после возникшего в США скандала и начатой процедуры импичмента Президента США, Белый дом якобы по согласованию с украинской стороной опубликовал "сокращенный вариант" стенограммы разговора по телефону Трампа с Зеленским.

Позднее Зеленский заявил, что не разговаривал с Трампом перед обнародованием текста их телефонного разговора и был убежден, что Белый дом опубликует только "свою часть".

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