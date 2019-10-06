У справі співробітництва Трампа з Україною з'явився другий інформатор

В справі співпраці Президента США Дональда Трампа з Україною з'явився з'явився другий інформатор

Про це йдеться в повідомленні американського видання ABC News, передають Українські Новини.

Згідно йому, адвокат першого інформатора, який подав скаргу в Конгрес, Марк Заїд тепер представляє і другого інформатора, який розмовляв з генеральним інспектором.

За словами Заїда, другий чоловік, також званий співробітником розвідки, знає з перших рук про деяких твердженнях, викладених у первинній скарзі на Трампа, і був опитаний головою внутрішньої розвідувальної служби Майклом Аткінсоном.

Зазначається, що існування другого інформатора, зокрема який може безпосередньо говорити про події за участю Президента США, пов'язаних з розмовами про Україну, може перекреслити неодноразове затвердження Трампа про те, що первинна скарга від 26 вересня була неточною.

Як повідомляли Українські Новини, Президент Володимир Зеленський заперечує, що США висували Україні якісь вимоги для його зустрічі з Президентом США Дональдом Трампом.

Раніше після виникнення скандалу в США і розпочатої процедури імпічменту Президента США Білий дім нібито узгодженням з українською стороною опублікував "скорочений варіант" стенограми розмови по телефону Трампа з Зеленським.

Пізніше Зеленський заявив, що не розмовляв з Трампом перед оприлюдненням тексту їхньої телефонної розмови і був переконаний, що Білий дім опублікує тільки "свою частину".