Видео дня: украинские Карпаты засыпало снегом

В воскресенье, 6 октября, в Карпатах начался обильный белоснежный снегопад, который продолжается до сих пор. В snig.info сообщают, что снегом, кроме Буковеля, 6 октября засыпало курорты Драгобрат, Захар Беркут и Тростян.

Снегом уже покрыты горнолыжные курорты Драгобрат, Буковель, Тростян, Захар Беркут, Пилирец и другие. Как падает снег в Карпатах в реальном времени можно наблюдать через веб-камеры. В некоторых частях украинских Карпат снег все еще продолжает идти.

Синоптики прогнозируют, что что заморозки на западе страны продержатся несколько дней. Кроме того, похолодание придет в ближайшие дни на большую часть территории страны и продержится до 9 октября.

Как сообщали Українські Новини, синоптик предупредила о дальнейшем похолодании.

Также Гидрометцентр прогнозировал, что в воскресенье в Украине резко похолодает.

А в понедельник синоптики пообещали, что завтра в Украину придут заморозки до -5, дожди и мокрый снег.

Это все потому, что мощный атмосферный фронт идет в Украину - синоптик предупредила о ливнях и холоде. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь.