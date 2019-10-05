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05 октября 2019, суббота, 20:35 59
Силовые структуры 2019-10-05T20:35:02+03:00
Українські Новини
Военный ранен под обстрелами боевиков на Донбассе

Военный ранен под обстрелами боевиков на Донбассе

ООС.
ООС.

Боевики 10 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в субботу, 5 октября, один военнослужащий получил ранение после того, как на Донбассе ​​погиб воин ВСУ, а еще двое получили ранения.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, противник обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм. В течение текущих суток в результате обстрелов боевиков 1 военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Раньше Українськi Новини писали, как проходит процесс разведения войск на Донбассе и что будет с мирным населением. Также на Донбассе от осколочных ранений скончалась 21-летняя девушка-солдат.

Тем временем Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера" и пообещал, что капитуляции не будет. "Формула Штайнмайера" предусматривает частичное вступление в силу особого статуса Донбасса в день проведения там местных выборов, а на постоянной основе - после подтверждения Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) их соответствия международным стандартам.

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