Зеленский хочет подключить интернет к сельским школам Украины

Президент Владимир Зеленский инициирует разработку программы подключения школ к сети интернет в то время, как одно из самых дорогих рекламных агентств будет делать из Украины "страну в смартфоне"

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Президент также подчеркнул важность подключения школ, в частности в селах, к сети интернет. Владимир Зеленский предложил разработать соответствующую программу с целью привлечения бюджетных средств", - сказано в нем со ссылкой на выступление Зеленского в рамках вручения призов победителями конкурсов "Учитель года - 2019" и Global Teacher Prize Ukraine 2019.

Также Президент отметил, что профессия учителя является одной из главнейших профессий.

В свою очередь учителя подчеркнули необходимость обеспечения равных возможностей и условий обучения детей из городов и учеников, проживающих в селе.

Министр образования и науки Анна Новосад отметила, что в государственном бюджете на следующий год планируется увеличить финансирование опорных школ и школ в сельской местности.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада направила на доработку закон (№0976) о введении финансирования Национальной скаутской организации Украины "Пласт" и признании "пластового (скаутского) движения" одним из основных направлений внешкольного образования.

Тем временем состоялась презентация нового бренда цифрового государства "Дія", а вице-премьер министром по цифровой трансформации назначен Федоров.