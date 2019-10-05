Дело об импичменте Трампа: департамент США передал Конгрессу ответ на запрос об Украине

Государственный департамент США передал Конгрессу США ответ на запрос о предоставлении документов в рамках расследования импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в сообщении на сайте американского телеканала CNBC со ссылкой на слова государственного секретаря США Майка Помпео, передают Українськi Новини.

"Госдепартамент направил вчера вечером в Конгресс письмо, которое является нашим первоначальным ответом на запрос документа (в рамках расследования импичмента Трампа). Очевидно, что мы будем делать все, что требуется по закону", - сказал Помпео на пресс-конференции в Греции.

На данный момент демократы в Палате представителей США изучают, есть ли основания для привлечения к ответственности Трампа на основании сообщения информатора, в котором говорится, что он обратился к Президенту Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре 25 июля с просьбой помочь в расследовании относительно политического конкурента-демократа Джо Байдена.

Помпео считает, что в расследовании участвовала "явно политика".

Как сообщали Українські Новини, Курт Волкер ранее заявил, что Дональд Трамп не хотел проводить встречу с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

Ранее в США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Зеленского с Трампом. Кроме того, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Владимиром Зеленским от 25 июля,