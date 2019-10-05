підписатися на розсилку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
05 жовтня 2019, субота, 19:10 15
Політика світу 2019-10-05T21:30:02+03:00
Українські Новини
Справа про імпічмент Трампа: департамент США передав Конгресу відповідь на запит про Україну

Справа про імпічмент Трампа: департамент США передав Конгресу відповідь на запит про Україну

Дональд Трамп Фото: @VP
Дональд Трамп Фото: @VP

Державний департамент США передав Конгресу США відповідь на запит про надання документів у рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться в повідомленні на сайті американського телеканалу CNBC з посиланням на слова державного секретаря США Майка Помпео, передають Українські Новини.

"Держдепартамент направив вчора ввечері в Конгрес лист, який є нашою початковою відповіддю на запит документа (у рамках розслідування імпічменту Трампа). Очевидно, що ми будемо робити все, що вимагається за законом", - сказав Помпео на прес-конференції в Греції.

На сьогодні демократи в Палаті представників США вивчають, чи є підстави для притягнення до відповідальності Трампа на підставі повідомлення інформатора, в якому говориться, що він звернувся до Президента Володимира Зеленського у телефонній розмові 25 липня з проханням допомогти в розслідуванні щодо політичного конкурента-демократа Джо Байдена.

Помпео вважає, що в розслідуванні брала участь "явно політика".

Як повідомляли Українські Новини, Курт Волкер раніше заявив, що Дональд Трамп не хотів проводити зустріч з Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

Раніше в США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Зеленського з Трампом. Крім того, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня.

Більше новин про: Дональд Трамп Володимир Зеленський українсько-американські відносини Конгрес США Імпічмент

Архів
Новини
Військовий поранений під обстрілом бойовиків на Донбасі 20:35
Зеленський хоче підключити інтернет до сільських шкіл України 20:16
Поліція евакуювала 2,5 тис. чоловік через повідомлення про замінування ТЦ у Львові 20:14
Хмельницька облрада має намір звернутися до Ради і Зеленського з вимогою не допустити "формули Штайнмайєра" 19:52
Спонсоруючи фейковий Автомайдан, Кличко ризикує остаточно дискредитувати себе, - політолог 19:32
більше новин
Рябошапка відповів на фразу Зеленського про 100% його генпрокурора 17:11
Зеленському та Лукашенку подарували ракети Firefly 16:30
"Укртютюн" просить депутатів відхилити поправку до законопроекту 1049 щодо встановлення націнок на тютюнові вироби 11:44
Тільки діджиталізація дозволить бути конкурентними на ринку девелопменту, - Вавриш 14:41
В "Укрлендфармінг" розповіли, як відновити родючість українських ґрунтів 11:12
більше новин
До наступного року Україна закриє всі російськомовні школи, - міністр освіти 08:48
Наступного тижня запланований масштабний обмін, - Пристайко 23:25
Білорусь звільнила засудженого до восьми років в'язниці Шаройка 14:32
ДБР повідомило Пашинському про підозру у справі про стрілянину в Хімікуса, - Варченко 15:07
Рада дозволила ДБР і НАБУ самостійно проводити прослуховування 16:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok