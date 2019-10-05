Справа про імпічмент Трампа: департамент США передав Конгресу відповідь на запит про Україну

Державний департамент США передав Конгресу США відповідь на запит про надання документів у рамках розслідування імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це йдеться в повідомленні на сайті американського телеканалу CNBC з посиланням на слова державного секретаря США Майка Помпео, передають Українські Новини.

"Держдепартамент направив вчора ввечері в Конгрес лист, який є нашою початковою відповіддю на запит документа (у рамках розслідування імпічменту Трампа). Очевидно, що ми будемо робити все, що вимагається за законом", - сказав Помпео на прес-конференції в Греції.

На сьогодні демократи в Палаті представників США вивчають, чи є підстави для притягнення до відповідальності Трампа на підставі повідомлення інформатора, в якому говориться, що він звернувся до Президента Володимира Зеленського у телефонній розмові 25 липня з проханням допомогти в розслідуванні щодо політичного конкурента-демократа Джо Байдена.

Помпео вважає, що в розслідуванні брала участь "явно політика".

Як повідомляли Українські Новини, Курт Волкер раніше заявив, що Дональд Трамп не хотів проводити зустріч з Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

Раніше в США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Зеленського з Трампом. Крім того, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня.