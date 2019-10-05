В Конгрессе США требуют от Белого дома все документы о связи Трампа с Украиной

В рамках подготовки к процедуре импичмента президента США Дональда Трампа в палате представителей Конгресса у Белого дома требуют предоставить все связанные с расследованием документы. Об этом говорится в заявлении руководителей комитета по надзору Элайджи Каммингса, комитета по иностранным делам Элиота Энгеля и комитета по разведке Адам Шиффа, которые являются представителями Демократической партии, пишет DW.

Речь идет о документах, связанных с телефонным разговором между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. Администрация президента должна предоставить их до 18 октября.

"Мы глубоко сожалеем, что президент Трамп поставил нас и нацию в такое положение, но его действия не оставили нам выбора, кроме как выдать эту повестку", - отмечается в заявлении.

Администрация президента отвергает все обвинения.

"Эта повестка ничего не меняет - просто запросы на документы, потерянное время и доллары налогоплательщиков, которые в конечном итоге покажут, что президент не сделал ничего плохого", - отметила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Сам Трамп ранее переадресовал адвокатам вопрос, будет ли он сотрудничать с Конгрессом.

"Я не знаю, это вопрос - к адвокатам", - заявил он.

Перед этим члены Демократической партии в Палате представителей Конгресса США также попросили вице-президента Майка Пенса предоставить документы, касающиеся его встречи с Владимиром Зеленским, а также звонка президента США Дональда Трампа украинскому коллеге.

Как сообщали Українські Новини, экс-спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Президент США Дональд Трамп не хотел встречаться с Владимиром Зеленским, считая Украину коррумпированной страной.

Ранее в США рассекретили текст жалобы разведчика на разговор Трампа с Зеленским. Кроме того, Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля,