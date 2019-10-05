У Конгресі США вимагають від Білого дому всі документи про зв'язки Трампа з Україною

У рамках підготовки до процедурі імпічменту президента США Дональда Трампа в палаті представників Конгресу біля Білого дому вимагають надати всі пов'язані з розслідуванням документи. Про це йдеться в заяві керівників комітету з нагляду Елайджі Каммінгса, комітету у закордонних справах Еліота Енгеля і комітету з розвідки Адам Шиффа, які є представниками Демократичної партії, пише DW.

Йдеться про документи, пов'язані з телефонною розмовою між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулась 25 липня. Адміністрація президента має надати їх до 18 жовтня.

"Ми глибоко шкодуємо, що президент Трамп поставив нас і націю в таке становище, але його дії не залишили нам вибору, крім як видати цю повістку", - зазначається у заяві.

Адміністрація президента відкидає усі обвинувачення.

"Ця повістка нічого не змінює - просто більше запитів на документи, втрачений час і долари платників податків, які в кінцевому підсумку покажуть, що президент не зробив нічого поганого", - наголосила речниця Білого дому Стефані Грішем.

Сам Трамп раніше переадресував адвокатам питання, чи буде він співпрацювати з Конгресом. "Я не знаю, це питання - до адвокатів", - заявив він.

Перед цим члени Демократичної партії в Палаті представників Конгресу США також попросили віцепрезидента Майка Пенса надати документи, які стосуються його зустрічі з Володимиром Зеленським, а також дзвінка президента США Дональда Трампа українському колезі.

Як повідомляли Українські Новини, екс-спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Президент США Дональд Трамп не хотів зустрічатися з Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

Раніше в США розсекретили текст скарги розвідника на розмову Трампа з Зеленським. Крім того, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським від 25 липня.