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05 октября 2019, суббота, 15:40 23
Политика 2019-10-05T15:57:17+03:00
Українські Новини
Богдана с друзьями заметили на отдыхе в Турции

Богдана с друзьями заметили на отдыхе в Турции

Богдан и Варвыш в Анкаре. Фото: lb.ua
Богдан и Варвыш в Анкаре. Фото: lb.ua

Главу Офиса президента Андрея Богдана с его друзьями заметили на отдыхе в Каппадокии, в Турции, хотя на День Независимости Богдан был также на отдыхе, тогда ездил в Сен-Тропе.

Богдана и его друга, украинского бизнесмена, основателя компании SAGA Development Андрея Ваврыша заметили в аэропорту столицы Турции Анкаре 3 октября. Судя по всему, чиновник и бизнесмен вместе с половинками решили провести отдых вместе, пишет "Страна".

Позже Ваврыш опубликовал в соцсети фото из Каппадокии на фоне гор и воздушных шаров. Пользователей Facebook ввела в заблуждение подпись к снимку: "Она сказала мне да!" Комментаторы решили, что Ваврыш сделал спутнице предложение.

Позже застройщик изменил свой пост и добавил в него: "Каждый день у нее переспрашиваю".

"Молодых" в своем Telegram даже поздравила журналистка Соня Кошкина.

"Чем больше в мире любви, тем лучше. Сегодня счастливый день у Андрея Ваврыша. Его половинка сказала ему да. О чем сам Ваврыш сообщил на своей странице в Фб", - написала Кошкина.

Однако известно, что Варвыш давно женат на Татьяне (на Facebook она ведет аккаунт под псевдонимом Мия Ваврыш). У пары трое общих детей, двое из которых учатся в Гимназии А+.

На фоне того же каппадокийского пейзажа с воздушными шарами позирует и подруга Богдана Анастасия Сличная. Из чего можно сделать вывод, что она отдыхает вместе с парой Ваврышей.

Как рассказали "Стране" люди из окружения Ваврыша, вчера у него с женой была годовщина отношений (или дня свадьбы, или предложения выйти замуж).

Как сообщали Українські Новини, Богдан заявил, комментируя свое отсутствие в Украине на День независимости, что куда хочет туда идет после того. Тогда Богдан возглавил шествие девушек в Сен-Тропе на свадьбе Андрея Довбенко.

Позже в СМИ появилась информация, что юрист Андрей Довбенко крышевал рейдеров через Минюст.

Больше новостей о: Турция Отдых Андрей Вавриш Андрей Богдан Сен-Тропе Кападокия глава ОПУ

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