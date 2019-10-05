ЦИК отменил регистрацию 4 кандидатов в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию 4 кандидатов в депутаты Верховной Рады.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, ЦИК рассмотрел заявления об отказе от баллотирования кандидатов в депутаты Александра Кармазы (партия "Слуга народа"), Юрия Мирошниченко ("Оппозиционного платформы - За життя"), Андрея Гевко ("Голос") и Павла Любченко ("Голос").\r\nКомиссия отменила регистрацию указанных кандидатов, исключив их из избирательных списков.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, комиссия своим решением возместила почти 470 тыс. гривен расходов политических партий во время предвыборной агитации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Рада назначила новый состав Центризбиркома из 17 членов: 12 были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".\r\nПосле чего ЦИК избрал главой Олега Диденко, а зампредседателя - Виталия Плукара.\r\nДо этого глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что предыдущий состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n