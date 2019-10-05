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05 октября 2019, суббота, 14:05 143
Выборы 2019-10-05T14:20:45+03:00
Українські Новини
ЦИК отменил регистрацию 4 кандидатов в депутаты Рады

ЦИК отменил регистрацию 4 кандидатов в депутаты Рады

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отменила регистрацию 4 кандидатов в депутаты Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, ЦИК рассмотрел заявления об отказе от баллотирования кандидатов в депутаты Александра Кармазы (партия "Слуга народа"), Юрия Мирошниченко ("Оппозиционного платформы - За життя"), Андрея Гевко ("Голос") и Павла Любченко ("Голос").

Комиссия отменила регистрацию указанных кандидатов, исключив их из избирательных списков.

Кроме того, комиссия своим решением возместила почти 470 тыс. гривен расходов политических партий во время предвыборной агитации.

Как сообщали Українськi Новини,  Рада назначила новый состав Центризбиркома из 17 членов: 12 были предложены фракцией "Слуга народа", 2 - "Оппозиционной платформой" и по одному - "Европейской солидарностью", "Всеукраинским объединением "Батьківщина" и "Голосом".

После чего ЦИК избрал главой Олега Диденко, а зампредседателя - Виталия Плукара.

До этого глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что предыдущий состав ЦИК был лучшим за все годы, однако политически ангажированным.

Больше новостей о: ЦИК Юрий Мирошниченко Павло Любченко Андрей Гевко Александр Кармазы

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