подписаться на рассылку
24.75 25.25
26.9 27.7
˟
05 октября 2019, суббота, 13:54 175 Карта
Общество 2019-10-05T14:14:22+03:00
Українські Новини
Заморозки до -5 ночью и мокрый снег днем: в воскресенье в Украине резко похолодает

Заморозки до -5 ночью и мокрый снег днем: в воскресенье в Украине резко похолодает

Осень.
Осень.

После прихода в Украину мощного циклона с заморозками, дождями, а местами и снегопадами, в воскресенье, 6 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем ​​небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, ночью местами существенный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов. В Карпатах дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса. В Моршине дождь, ночью местами существенный дождь, температура ночью и днем +5…+8 градусов. В Трускавце дождь, ночью местами существенный дождь, температура ночью и днем +4…+8. В Сваляве дождь, ночью местами существенный дождь, температура ночью и днем +6…+7.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем ​​небольшой дождь, ветер северно-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, местами заморозки на поверхности почвы 0… -3 градуса, днем +7…+12 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северно-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, местами заморозки на поверхности почвы 0… -3 градуса, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами существенный дождь, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +8…+14 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, ​​без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на побережье морей до +12 градусов, днем +10…+16 градус. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС предупреждает о сильных заморозках по всей Украине, ливнях и грозах. Также мощный атмосферный фронт идет в Украину - синоптик предупредила о ливнях и холоде. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Начиная с выходных, 5 и 6 октября, в Украине значительно похолодает и по большей части страны прольются дожди и даже ливни, а к началу следующей недели будут ночные заморозки. Однако потепление этой осенью еще ожидается.

Больше новостей о: Похолодание Прогноз погоды погода в Киеве погода в Украине Погода на выходные

Архив
Новости
Партиям возместили почти полмиллиарда гривен из госбюджета за агитацию перед выборами 14:24
ЦИК отменил регистрацию 4 кандидатов в депутаты Рады 14:05
Заморозки до -5 ночью и мокрый снег днем: в воскресенье в Украине резко похолодает 13:54 Карта
Волкера может сменить агент ЦРУ, уволенный из ведомства за кражу бекона, - СМИ 13:15
Фальсификат. Фото: Киберполиция
На Закарпатье массово фальсифицировали бытовую химию: киберполиция "накрыла" цех 12:45
больше новостей
Место суицида. Фото: Информатор
Жуткая трагедия в Киеве: 14-летний школьник выпрыгнул с 25-этажки 14:51
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
Смешко, Кличко и Пальчевский – лидеры на выборах мэра Киева 20:04 Пресс-релиз
После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале 18:26
Если не получится разблокировать поставки угля на Луганскую ТЭС, будет обсуждаться вопрос цены на топливо, – Оржель 16:21
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Частные фирмы оформили авторские права на паспорта Украины и получают с этого доход, – СМИ 16:03
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
Андрей Ермак. Фото:
Советник Зеленского по внешней политике Ермак связан с политической элитой России, - СМИ 08:45
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok