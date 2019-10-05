Заморозки до -5 ночью и мокрый снег днем: в воскресенье в Украине резко похолодает

После прихода в Украину мощного циклона с заморозками, дождями, а местами и снегопадами, в воскресенье, 6 октября в Киеве облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем ​​небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +8…+10 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью дождь, ночью местами существенный дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +6…+11 градусов. В Карпатах дождь и мокрый снег, температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем -1…+4 градуса. В Моршине дождь, ночью местами существенный дождь, температура ночью и днем +5…+8 градусов. В Трускавце дождь, ночью местами существенный дождь, температура ночью и днем +4…+8. В Сваляве дождь, ночью местами существенный дождь, температура ночью и днем +6…+7.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью без осадков, утром и днем ​​небольшой дождь, ветер северно-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, местами заморозки на поверхности почвы 0… -3 градуса, днем +7…+12 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северно-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, местами заморозки на поверхности почвы 0… -3 градуса, днем +8…+13 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, ночью умеренный, местами существенный дождь, днем ​​без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +8…+14 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, ​​без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на побережье морей до +12 градусов, днем +10…+16 градус. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +10…+15 градуса. В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, ГосЧС предупреждает о сильных заморозках по всей Украине, ливнях и грозах. Также мощный атмосферный фронт идет в Украину - синоптик предупредила о ливнях и холоде. Тем временем синоптики дали прогноз погоды на весь октябрь. Начиная с выходных, 5 и 6 октября, в Украине значительно похолодает и по большей части страны прольются дожди и даже ливни, а к началу следующей недели будут ночные заморозки. Однако потепление этой осенью еще ожидается.