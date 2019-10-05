Ракетные военные учения завершились в Одесской области. Об этом Українським Новинам сообщил представитель Одесской областной государственной администрации.

На испытательном полигоне "Алибей" в Татарбунарском районе военные тестировали ракетные комплексы "Тополь-М" и "Нептун". В связи с учениями туристы и отдыхающие в курортном населенном пункте Лебедевка не могли попасть на мысы Ледники и Калфа. Часть морской косы в Лебедевке была закрыта для судоходства.

Также часть прибрежной косы, которая отделяет Тузловские лиманы, была перекрыта для безопасности, поскольку на этом участке предполагалось падение беспилотников и обломков ракет.

Как сообщали Українські новини, в Украине начались военные учения "Козацкая воля", а во Львовской области завершились международные военные учения Rapid Trident-2019. Также, туристам в Одесской области закрыли курортный поселок Лебедевку, где проходят ракетные военные учения. Тем временем, на Говерлу впервые десантировались военные спасатели.