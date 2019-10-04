На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен военный

Боевики 23 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 4 октября, один военнослужащий получил ранение.Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.Противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.Кроме того, в нарушение "минских соглашений", противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий ООС.Как сообщали Українськi Новини, боевики 41 раз обстреляли позиции сил ООС 3 октября, 1 военный погиб.Также стало известно, как проходит процесс разведения войск на Донбассе и что будет с мирным населением. Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.Тем временем Польша выделила $1 млн гуманитарной помощи для Донбасса.\r\n