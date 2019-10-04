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04 октября 2019, пятница, 22:40 33
Силовые структуры 2019-10-04T22:40:02+03:00
Українські Новини
На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен военный

На Донбассе в результате вражеских обстрелов ранен военный

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики 23 раза обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в пятницу, 4 октября, один военнослужащий получил ранение.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

Противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение "минских соглашений", противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий ООС.

Как сообщали Українськi Новини, боевики 41 раз обстреляли позиции сил ООС 3 октября, 1 военный погиб.

Также стало известно, как проходит процесс разведения войск на Донбассе и что будет с мирным населением. 

Ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.

Тем временем Польша выделила $1 млн гуманитарной помощи для Донбасса.

 

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