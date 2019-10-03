Завтра Зеленский встретится с Лукашенко

Завтра, 4 октября, Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Беларуси Александром Лукашенко будут присутствовать на втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Офис Президента.

Так, сообщается, что запланированы переговоры Зеленского и Лукашенко.

"Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - сообщили в президентской канцелярии.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко готов обсудить с Украиной вопрос украинского корреспондента Шаройко.

Ранее главарь "ДНР" Пушилин отклонил предложение Лукашенко ввести миротворцев на Донбасс.

Также Александр Лукашенко заявлял, что Владимир Зеленский его обнадеживает.

Кроме того, Лукашенко называл себя "старым политическим волком" и прокомментировал встречу Трампа и Зеленского.