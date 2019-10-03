подписаться на рассылку
25 25.65
27.2 28.05
˟
03 октября 2019, четверг, 23:50 139
Президент 2019-10-03T23:50:01+03:00
Українські Новини
Завтра Зеленский встретится с Лукашенко

Завтра Зеленский встретится с Лукашенко

Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Завтра, 4 октября, Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Беларуси Александром Лукашенко будут присутствовать на втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Офис Президента.

Так, сообщается, что запланированы переговоры Зеленского и Лукашенко.

"Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - сообщили в президентской канцелярии.

Как сообщали Українські Новини, Лукашенко готов обсудить с Украиной вопрос украинского корреспондента Шаройко.

Ранее главарь "ДНР" Пушилин отклонил предложение Лукашенко ввести миротворцев на Донбасс.

Также Александр Лукашенко заявлял, что Владимир Зеленский его обнадеживает.

Кроме того, Лукашенко называл себя "старым политическим волком" и прокомментировал встречу Трампа и Зеленского.

Больше новостей о: Александр Лукашенко Украина-Беларусь Владимир Зеленский

Архив
Новости
Завтра будет "радостная новость о Шаройко", - Пристайко 23:58
Завтра Зеленский встретится с Лукашенко 23:50
На следующей неделе запланирован масштабный обмен, - Пристайко 23:25
В Николаеве пьяный полицейский насмерть сбил велосипедиста 23:03
Мэр Николаева назвал город бедным и заявил, что в его бюджете недостаточно денег для содержания аэропорта 22:38
больше новостей
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
В полиции опубликовали видео спецоперации под Киевом, во время которой застрелили грузина 21:50
Рекордное падение гривны: НБУ показал официальный курс валют посреди недели 05:48
После скандального видео Кивы Разумков попросил депутатов не удовлетворять физиологические потребности в зале 18:26
бездомная мигрантка исполнила арию в метро.Скриншот:abcnews
В США бездомная певица подписала контракт с продюсером, исполнив арию в метро 18:18
больше новостей
На третий вечер протестов на Майдан пришло 20 человек, а на Банковую - 10 22:12
Рада разрешила ВСУ применять боевую технику до введения военного положения и после 19:40
Данилюк считает, что Богдан должен подать в отставку 18:39
Зеленский и Круз. Фото: Офис Президента
В американском шоу посмеялись над встречей Круза с Зеленским 20:10
Договор на переработку давальческого сырья с ООО "АгроГазТрейдинг" вернул ОПЗ на международные рынки 09:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok