Завтра Зеленский встретится с Лукашенко

Завтра, 4 октября, Президент Украины Владимир Зеленский с президентом Беларуси Александром Лукашенко будут присутствовать на втором форуме регионов Украины и Беларуси в Житомире. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Офис Президента.\r\nТак, сообщается, что запланированы переговоры Зеленского и Лукашенко.\r\n"Во время запланированных переговоров глав государств будет обсужден широкий круг актуальных вопросов украинского-белорусского сотрудничества. В рамках Форума планируется подписание ряда двусторонних документов о сотрудничестве между регионами Украины и Беларуси", - сообщили в президентской канцелярии.\r\nКак сообщали Українські Новини, Лукашенко готов обсудить с Украиной вопрос украинского корреспондента Шаройко.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nРанее главарь "ДНР" Пушилин отклонил предложение Лукашенко ввести миротворцев на Донбасс.\r\nТакже Александр Лукашенко заявлял, что Владимир Зеленский его обнадеживает.\r\nКроме того, Лукашенко называл себя "старым политическим волком" и прокомментировал встречу Трампа и Зеленского.