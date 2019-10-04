В Еврокомиссии рассказали, когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Россией относительно транзита российского газа пройдет 28 октября 2019 года.\r\nОб этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.\r\n"Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по транзиту российского газа 28 октября", - написал Шефчович.\r\nТакже он сообщил, что объемы транзита газа будут зависеть от готовности Украины покупать российский газ для собственного потребления.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Россия готова работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.\r\nТакже Россия хочет продавать газ напрямую украинским потребителям.\r\nА Украина на трехсторонних переговорах была намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.\r\nТем временем президент России Владимир Путин готов подписать газовый контракт с Украиной на год.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n