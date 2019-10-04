В Еврокомиссии рассказали, когда состоится следующий раунд трехсторонних переговоров по транзиту газа

Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович заявил, что следующий раунд трехсторонних переговоров с Европейским союзом и Россией относительно транзита российского газа пройдет 28 октября 2019 года.

Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Рад провести следующий раунд трехсторонних переговоров по транзиту российского газа 28 октября", - написал Шефчович.

Также он сообщил, что объемы транзита газа будут зависеть от готовности Украины покупать российский газ для собственного потребления.

Как сообщали Українські Новини, Россия готова работать по европейским правилам при заключении нового транзитного контракта.

Также Россия хочет продавать газ напрямую украинским потребителям.

А Украина на трехсторонних переговорах была намерена договариваться с Европейским Союзом и Россией о 10-летнем контракте на транзит природного газа в объемах до 90 млрд куб. м в год.

Тем временем президент России Владимир Путин готов подписать газовый контракт с Украиной на год.