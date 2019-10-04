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04 жовтня 2019, пʼятниця, 14:31 22
Економіка 2019-10-04T17:00:05+03:00
Українські Новини
Потрапивша в скандал Трампа і Зеленського компанія Burisma похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. н

Потрапивша в скандал Трампа і Зеленського компанія Burisma похвалилася новою свердловиною з доходом $30 тис. на добу

Burisma Group. Фото: прес-служба
Burisma Group. Фото: прес-служба

Група компаній Burisma, аудит якої почала Генпрокуратура, почала буріння свердловини на Деркачівсько-Войтенівській площі в Харківській області.

Про це йдеться в повідомленні Burisma Group, передають Українські Новини.

Повідомляється, що Burisma Group почала розвідувальні роботи: ведеться буріння однієї з багатьох перспективних структур у межах Деркачівсько-Войтенівського спеціального дозволу та на підставі отриманих результатів сейсморозвідувальних 3D робіт Burisma заклала свердловину №3 проектною глибиною 4 800 м, яку планується пробурити протягом трьох місяців.

"Використання нових технологій дозволило нам більш ретельно підійти до оцінки потенціалу цієї ділянки. Результати проведених випробувань дозволяють говорити про початковий дебіт газу в обсязі 120 тис. куб. м/доба і конденсату - 60 куб. м/доба", - зазначила директор ради директорів Burisma Карина Злочевська.

Якщо взяти для розрахунків середню ціну газу на Українській енергетичній біржі, яка становить 6 тис. грн за 1 тис куб м, то обсяг доходу від добового видобутку 120 тис куб м. становитиме 720 тис. гривень або $28,8 тис. І це тільки за газ, без обліку видобутку конденсату.

Крім того, в компанії повідомили, що інвестиційний план Burisma на 2019 рік передбачає буріння 19 нових свердловин.

До складу Burisma входить 12 операційних компаній: "Еско-Північ", "Парі", "Перша українська нафтогазова компанія", "Алдеа-Україна", "Системойлінжиніринг", "Бурісма Сервіс", "Технокомсервіс", "Надрагаз", "Надрагазвидобування", "Газойлінвест", "Куб-Газ", "Нафтопромислового геологія".

Компанія заснована в 2002 році, її власником є колишній міністр екології Микола Злочевський.

Як повідомляли Українські Новини, в ГПУ заявили, що справа проти Burisma відновлено НАБУ більше року тому. Також Президент США Дональд Трамп дзвонив Президентові України Володимира Зеленського розібратися у ситуації з закриттям справи проти сина колишнього віце-Президента США Джо Байдена Хантера, який входив до наглядової ради компанії Burisma.

25 вересня перед зустріччю в Нью-Йорку, Трамп оприлюднив стенограму телефонної розмови з Зеленським, який відбувся 25 липня.

ЗМІ писали, що син можливого президента США Байдена сидів на кокаїні і заробляв $50 тис. доларів в Україні щомісяця.

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