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04 октября 2019, пятница, 13:50 830
Силовые структуры 2019-10-04T13:51:35+03:00
Українські Новини
ГБР назвало фейком информацию партии Порошенко о помощи РФ в деле о Керченском кризисе

ГБР назвало фейком информацию партии Порошенко о помощи РФ в деле о Керченском кризисе

Государственное бюро расследований, которое допрашивает освобожденных из плена моряков, опровергает информацию об обращении за правовой помощью к России в уголовном производстве о проходе в ноябре 2018 года кораблей Военно-морских сил через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР, передают Українськi Новини.

"Государственное бюро расследований не обращалось и не планирует обращаться за правовой помощью к Российской Федерации в уголовном производстве по прохождению украинских военных кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Эта информация, распространенная в сегодняшнем заявлении партии "Европейская Солидарность", не соответствует действительности", - сказано в нем.

ГБР призывает политиков не распространять ложную информацию и прекратить дискредитационную кампанию относительно ГБР.

Как сообщали Українськi Новини, 13 сентября Порошенко дал показания Государственному бюро расследований по делу о захвате Россией украинских моряков возле Керченского пролива. Также ГБР изъяло секретные копии для расследования дела Керченского пролива из ОПУ.

Больше новостей о: Керченский пролив Военный корабль ГБР Керченский кризис Европейская солидарность

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