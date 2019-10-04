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04 октября 2019, пятница, 11:41 35
Политика 2019-10-04T11:42:47+03:00
Українські Новини
Госдеп официально подтвердил продажу Javelin Украине на $39 млн

Госдеп официально подтвердил продажу Javelin Украине на $39 млн

Javelin. Фото: baomoi.me
Javelin. Фото: baomoi.me

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности Государственного департамента США (Defense Security Cooperation Agency) сообщает, что Государственный департамент согласовал продажу 150 ракет для ПТРК Javelin и соответствующего оборудования на сумму, которая не превышает 39,2 миллиона долларов, о чем ранее писали СМИ. Об этом сообщает "Голос Америки".

Агентство по сотрудничеству в области обороны и безопасности передало необходимую сертификацию Конгрессу США в четверг. В заявлении агентства сообщается, что правительство Украины сделало запрос о приобретении 150 ракет для Javelin и 10 пусковых установок. Согласованное соглашение также включает: учебные устройства, транспортировку, помоговое оборудование, технические данные и публикации, подготовку и др.

"Эта предлагаемая продажа поддержит зарубежную политику и национальную безопасность США, потому что улучшит безопасность Украины. Системы Javelin помогут Украине развивать ее долгосрочную способность защитить свой суверенитет и территориальную целостность в рамках требований ее национальной безопасности. Украина сможет без проблем интегрировать эту систему в свои вооруженные силы. Предлагаемый продажу этого оборудования и соответствующей поддержки не изменит базового военного баланса в регионе", - пишет издание.

Заявление также отмечает, что согласование потенциальной продажи не означает, что продажа уже осуществлена. Javelin - главная противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Она позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самокеровано направляется к цели.

Как сообщали Українські новини, Украина и США согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin по просьбе украинской стороны.

Украина договорилась с Канадой о поставках бронетехники.

Ранее США уже поставили ракетные комплексы Javelin в Украину. Ранее государственный департамент США одобрил продажу Украине Javelin на 47 млн долларов.

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