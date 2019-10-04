Держдеп офіційно підтвердив продаж Javelin Україні на $39 млн

Агентство зі співпраці в галузі оборони і безпеки Державного департаменту США (Defense Security Cooperation Agency) повідомляє, що Державний департамент погодив продаж 150 ракет для ПТРК Javelin та відповідного обладнання на суму, яка не перевищує 39,2 мільйона доларів, про що раніше писали ЗМІ. Про це повідомляє "Голос Америки".

Агентство по співпраці в галузі оборони і безпеки передало необхідну сертифікацію Конгресу США в четвер. У заяві агентства повідомляється, що уряд України зробив запит про придбання 150 ракет для Javelin і 10 пускових установок. Узгоджена угода також включає: навчальні пристрої, транспортування, помоговое обладнання, технічні дані та публікації, підготовку і ін.

"Цей пропонований продаж підтримає закордонну політику та національну безпеку США, тому що поліпшить безпеку України. Системи Javelin допоможуть Україні розвивати її довгострокову здатність захистити свій суверенітет і територіальну цілісність у рамках вимог її національної безпеки. Україна зможе без проблем інтегрувати цю систему у свої збройні сили. Пропонований продаж цього обладнання та відповідної підтримки не змінить базового військового балансу в регіоні", - пише видання.

Заява також зазначає, що узгодження потенційного продажу не означає, що продаж вже здійснений. Javelin - головна протитанкова зброя армії і морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти і швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до мети.

Як повідомляли Українські новини, Україна і США узгоджують умови додаткових поставок протитанкових ракетних комплексів Javelin на прохання української сторони.

Україна домовилася з Канадою про постачання бронетехніки.

Раніше США вже поставили ракетні комплекси Javelin в Україну. Раніше державний департамент США схвалив продаж Україні Javelin на 47 млн доларів.