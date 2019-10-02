Госдеп США одобрил продажу Киеву оружия на $39 млн, − СМИ

Конгресс США одобрил продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin на сумму 39 миллионов долларов. Об этом во вторник, 1 октября, сообщило агентство Bloomberg.

Отмечается, что ранее поставку Украине 150 ракет и двух ракетных установок Javelin утвердил Госдепартамент.

Агенство также указало, что официальное заявление о дополнительной продаже оружия Киеву может последовать позже во вторник.

Напомним, год назад специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США будут вводить санкции против России и продавать оружие Украине.

Ранее также генерал Кертис Скапарротти, верховный главнокомандующий объединенных Вооруженных сил НАТО в Европе заявил, что США рассматривают предоставление дополнительного летального оружия Украине для противостояния морской агрессии России после инцидента в Районе Керченского пролива.