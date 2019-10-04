Все школы перейдут на украинский язык обучения, - Новосад

С сентября 2020 все школы с русским языком обучения перейдут на украинский в то время, как большинство украинцев за изучение русского языка в школах

Об этом министр образования Украины Анна Новосад заявила в эфире телеканала "Прямой".

"Русскоязычные школы еще есть, однако с сентября 2020 такие школы переходят на украинский язык обучения. Школы языков меньшинств, принадлежащих к языкам Европейского Союза - с сентября 2023 года", - заявила Новосад.

По словам министра образования, теперь школы необходимо подготовить к переходу. При этом в школах, которые в основном будут обучать на украинском языке, все равно будет сохраняться возможность изучать свой предмет - родной язык родным языком.

Как сообщали Українські Новини, в Авдеевке родители учеников против перехода школы на украинский и хотят, чтобы дети учились только на русском. Также учителя в Харькове получили "памятки" со штрафами за использование русского языка.

Тем временем Зеленский допускает возможность заполнения документов на русском языке на Донбассе в будущем.