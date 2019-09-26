Главарь "ДНР" Пушилин отклонил предложение Лукашенко ввести миротворцев на Донбасс

"Глава" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Денис Пушилин отклонил предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко ввести миротворцев на Донбасс.\r\nОб этом сообщает российское издание "РБК", передают Українськi Новини.\r\n"Глава ДНР" заявил, что "республика" не нуждается в миротворческих силах из Беларуси.\r\n"Предложение белорусского руководства о введении на наши границы их контингента мы с благодарностью отклоняем", - сказал он.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nОн отметил, что с задачами по защите границ "республики" самостоятельно справляются собственные "правоохранительные органы".\r\nПушилин также отметил, что переговоры контактной группы проходят в Минске, поэтому Беларусь уже вносит вклад в урегулирование конфликта.\r\nРанее Лукашенко подтвердил готовность Беларуси помочь в урегулировании конфликта на Донбассе и намерен обсудить возможные пути разрешения конфликта на скорой встрече с Президентом Владимиром Зеленским. Об этом он сказал во время встречи с украинскими журналистами.\r\nЛукашено считает, что предыдущий Президент Украины Петр Порошенко не достаточно прилагал усилий для урегулирования конфликта на Донбассе.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n"Я часто упрекал Порошенко: война идет на твоей земле - это твоя война прежде всего... и излагал свою позицию. Ответа нет ни с одной, ни с другой стороны. Как это понимать?.. Самое главное, удивительно, что Украина занимала такую позицию. Это не только позиция Петра Порошенко была, но и давление со стороны заинтересованных, чтобы в Украине было горячо. Я это расценивал как использование Украины для давления на Россию", - сказал он.\r\nЛукашено считает, что сегодня НАТО и США влияют на Украину намного больше, чем Россия или любая другая страна.\r\nОн добавил, что ранее говорил о целесообразности подключать США к разрешению конфликта на Донбассе, так как существующий формат переговоров не дает результат.\r\nОн считает, что украинские власти должны идти на все, включая проведение выборов на Донбассе, для восстановления единства Украины.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПри этом Лукашенко не верит в возвращения Крыма Украине.\r\nКак сообщали Українські Новини, Александр Лукашенко заявил, что Владимир Зеленский его обнадеживает.\r\nТакже Лукашенко назвал себя "старым политическим волком" и прокомментировал встречу Трампа и Зеленского