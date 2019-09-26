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26 сентября 2019, четверг, 17:07 324
Внешняя политика 2019-09-26T17:15:01+03:00
Українські Новини
Лукашенко готов обсудить с Украиной вопрос украинского корреспондента Шаройко

Лукашенко готов обсудить с Украиной вопрос украинского корреспондента Шаройко

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко готов обсудить с украинской стороной вопрос корреспондента "Украинского радио" Павла Шаройко, приговоренного судом в Беларуси к 8 годам лишения свободы за шпионаж.

Об этом говорится в сообщении информационного агентства "БЕЛТА", передают Українськi Новини.

"Я готов выполнить свои обещания, если украинская сторона выполнит свои", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на слова Лукашенко.

Президент Беларуси заявил о готовности в любое время решить вопрос с задержанными.

"Да хоть завтра, но вы не успеете. Вы же хотите (задержанного в Украине за шпионаж гражданина Беларуси Юрия) Политику повести в суд. Ну ведите, если хотите. Если видите, что ошиблись, извинитесь. Негромко. Неважно как. Главное ведь сейчас не кто виноват, а решить проблему. Отпускайте этого парня, если он не виновен, и мы тихо и спокойно решим этот вопрос. Но главное, он будет решен", - резюмировал политик.

Глава государства отметил о существовании договоренностей с бывшим Президентом Петром Порошенко, которые не были выполнены с украинской стороны.

"Мы договорились с Порошенко: вы хотите осудить Политику, осудите его (у вас суд, особенно сейчас, независимый, на него нельзя надавить), а мы осудим Шаройко. Ну и не будем… Жалко людей. Об обмене речь не идет. Я сразу же помилую этого человека. Все. Договорились. Мы передали дело в суд, осудили его. Я готов его помиловать. Порошенко пообещал - ничего не сделал. Даже в суд не направил материалы, потому что их нет", - рассказал Лукашенко.

Как сообщали Українськi Новини, Национальная радиокомпания заявила, что суд в Беларуси арестовал на 2 месяца Шаройко по подозрению в шпионаже.

Александр Лукашенко обвинил Украину в нарушении договоренности по "шпионскому делу".

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