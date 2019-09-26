Лукашенко назвал себя "старым политическим волком" и прокомментировал встречу Трампа и Зеленского

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о встрече Президента США Дональда Трампа и Президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что с его точки зрения "старого политического волка" она прошло очень и хорошо и президенты друг другу понравились.

Об этом он сказал во время встречи с украинским журналистами, которую транслировал телеканал "112 Украина", передают Українські Новини.

"Это было знакомство двух Президентов с глазу на глаз. Оно прошло, с моей точки зрения старого волка политического, очень хорошо. Они понравились друг другу. Для Трампа это очень важно. Для Володи Зеленского - не знаю, потому что я его меньше знаю. Поэтому можно сказать, что этот горячий день был нормальным для украинско-американских отношений", - сказал Лукашенко.

Таким образом Лукашено прокомментировал встречу Президента США Дональда Трампа с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась 25 сентября в Нью-Йорке на полях Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Лукашенко считает, что СМИ привлекли к этой встрече особое внимание из-за обнародования стенограммы телефонного разговора Зеленского и Трампа.

"Таких "горячих точек" в Организации Объединенных Наций с вашей подачей бывают десятки, только меньше обращают на это внимание. Сейчас еще окраску придали эти телефонные разговоры, и конспирология какая-то появилась. Это привлекло определенное внимание", - сказал Президент Беларуси.

Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Трамп обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским от 25 июля, в которой просил его разобраться в ситуации с закрытием дела против сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера.

Тем временем Кулеба считает, что слова Зеленского и Трампа не испортят отношения с Германией и Францией, а Лукашенко заявил, что Беларусь готова ввести на Донбасс войска, миротворцев и пограничников.