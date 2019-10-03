Гривна на межбанке после длительного падения подскочила на 29 копеек

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после снижения в среду на 27 коп. в четверг укрепился на 29 коп. до 24,62 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 24,96-25,00 UAH/USD, затем котировки начали снижаться и достигли уровня 24,82-24,87 UAH/USD, после чего установились на уровне 24,61-24,66 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 11,18% с 27,72 UAH/USD до 24,62 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 октября, на 30,45 коп. до 24,8598 UAH/USD в то время, как гривна на межбанке снова рухнула почти на 30 копеек.

Кромпе того, с 1 октября исчезли монеты, бумажный документооборот, а также изменились реквизиты для оплаты налогов.

Тем временем агентство S&P дало прогноз курса доллара до 2022 года, а в НБУ рассказали, сколько купюр и монет изготовили в Украине за четверть века.