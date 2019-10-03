"Слуга народу" Тищенко розповів про надувний ляльці і порівняв Україну з насосом на питання про "формулу Штайнмаєра"

Депутат від Слуги народу Микола Тищенко у відповідь на запитання журналістів про формулою Штайнмаєра порівняв Україну з насосом "в якому нічого не працює". Про це осообщает Громадське у четвер, 3 жовтня.

"Я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну, нашу Україну, яку нам збудували наші попередники, з насосом. Де, куди не візьмеш, не візьмеш... Що не береш, все щось не працює", - сказав Тищенко.

Журналісти запитали у нього з приводу формули Штайнмаєра, на що він відповів: "Я про формулу вже сказав. Це розведення. Найголовніше, треба зрозуміти, тільки під наглядом ОБСЄ. І тільки за законами України. Все, крапка".

"Так ви, наприклад, берете іграшку. Ляльку берете, от берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Ось ляльку берете. І щоб знати, як... Або, не знаю, машину, купити машину. Ви знаєте, як з нею? От щоб з нею впоратися", - підсумував Тищенко.

Як повідомляли Українські Новини, це не перший інцидент з участю депутата від "Слуги народу" Тищенко. 30 вересня, коли на Банковій зібралися близько двох сотень підприємців з різних міст України, Тищенко проганяли зі словами "Ганьба". Раніше Тищенко образився на журналістку за те, що він не зміг відповісти на питання про Иловайску трагедію. А пізніше Микола Тищенко в Раді нахамив журналістці і запропонував попити водички. Крім того, стало відомо, що народний депутат від "Слуги народу" Тищенко призначив одним зі своїх помічників 22-річну модель Мар'яну Міхолап.