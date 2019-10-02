Маск впервые в истории показал видео космического корабля Starship изнутри

Глава компании SpaceX Илон Маск, ранее показавший презентацию Starship Mk1, показал грузовой отсек нового космического корабля изнутри. Он опубликовал видео в Twitter.\r\n"Внутри грузового отсека Starship. Баки установлены в верхней части для того, чтобы компенсировать вес двигателя", - сообщил Маск.\r\nОн добавил, что рабочая версия корабля будет выглядеть аккуратнее, чем прототип.\r\n\r\nInside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com\/EJSwqMCooA\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n— Elon Musk (@elonmusk) 1 жовтня 2019 р.\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно. Ранее после долгих ожиданий разрешений и переноса, SpaceX успешно испытала марсолет Starhopper, испытательный полет которого провалился за месяц до этого из-за возгорания. \r\nНапомним, первым космическим туристом на Луне станет японский миллиардер Юсаку Маезава. Его полет к Луне может состояться в 2023 году, а путешествие будет длиться около недели.