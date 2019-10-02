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02 октября 2019, среда, 21:23 2013
Космос 2019-10-02T21:31:41+03:00
Українські Новини
Маск впервые в истории показал видео космического корабля Starship изнутри

Маск впервые в истории показал видео космического корабля Starship изнутри

Starship. Фото: SpaceX
Starship. Фото: SpaceX

Глава компании SpaceX Илон Маск, ранее показавший презентацию Starship Mk1, показал грузовой отсек нового космического корабля изнутри. Он опубликовал видео в Twitter.

"Внутри грузового отсека Starship. Баки установлены в верхней части для того, чтобы компенсировать вес двигателя", - сообщил Маск.

Он добавил, что рабочая версия корабля будет выглядеть аккуратнее, чем прототип.

Как сообщали Українські Новини, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно. Ранее после долгих ожиданий разрешений и переноса, SpaceX успешно испытала марсолет Starhopper, испытательный полет которого провалился за месяц до этого из-за возгорания

Напомним, первым космическим туристом на Луне станет японский миллиардер Юсаку Маезава. Его полет к Луне может состояться в 2023 году, а путешествие будет длиться около недели.

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