Маск впервые в истории показал видео космического корабля Starship изнутри

Илон Маск, ранее показавший презентацию Starship Mk1 Глава компании SpaceXпоказал грузовой отсек нового космического корабля изнутри. Он опубликовал видео в Twitter

"Внутри грузового отсека Starship. Баки установлены в верхней части для того, чтобы компенсировать вес двигателя", - сообщил Маск.

Он добавил, что рабочая версия корабля будет выглядеть аккуратнее, чем прототип.

Inside Starship cargo bay. Header tanks mounted in tip of nosecone to offset engine weight at rear. pic.twitter.com/EJSwqMCooA — Elon Musk (@elonmusk) 1 жовтня 2019 р.

Как сообщали Українські Новини, генеральный директор компании SpaceX Илон Маск представил космический корабль, который может перевозить людей и грузы на Луну или Марс и обратно. Ранее после долгих ожиданий разрешений и переноса, SpaceX успешно испытала марсолет Starhopper, испытательный полет которого провалился за месяц до этого из-за возгорания.

Напомним, первым космическим туристом на Луне станет японский миллиардер Юсаку Маезава. Его полет к Луне может состояться в 2023 году, а путешествие будет длиться около недели.