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02 октября 2019, среда, 18:41 552
Общество 2019-10-02T18:47:28+03:00
Українські Новини
Садовый встретил Тома Круза во Львове и вручил актеру подарки

Садовый встретил Тома Круза во Львове и вручил актеру подарки

Круз и Садовый. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Круз и Садовый. Фото: Facebook/Львовский городской совет

Известный голливудский актер и продюсер Том Круз, которого заметили в киевском метро, посетил Львов и встретился с львовским мэром Андреем Садовым. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Так, сообщается, что Садовой вместе с женой Екатериной встретили актера на площади Рынок. Мэр подарил Тому Крузу памятную монету Короля Даниила Галицкого и книгу об истории авторства С. Плохия. Также Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова.


"Спасибо за то, что приняли нас в вашем прекрасном городе. Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна!", - написал Том Круз в Книге почетных гостей города.

"Сегодня Том Круз увидел Львов, увидит и другие локации в городе. А после - хочет узнать наши Карпаты", - отметил Андрей Садовый.

Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет
Том Круз во Львове. Фото: Facebook/Львовский городской совет


Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с американским актером Томом Крузом, в ходе которой они обсуждали съемки иностранцами фильмов в Украине. 

Также Кличко свозил Тома Круза на Троещину и похвастался недостроенным мостом.

Позже Том Круз прилетел в Одессу, поел там в ресторане и полетел дальше во Львов.

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