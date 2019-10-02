Садовый встретил Тома Круза во Львове и вручил актеру подарки

Известный голливудский актер и продюсер Том Круз, которого заметили в киевском метро, посетил Львов и встретился с львовским мэром Андреем Садовым. Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

Так, сообщается, что Садовой вместе с женой Екатериной встретили актера на площади Рынок. Мэр подарил Тому Крузу памятную монету Короля Даниила Галицкого и книгу об истории авторства С. Плохия. Также Том Круз оставил запись в Книге почетных гостей Львова.



"Спасибо за то, что приняли нас в вашем прекрасном городе. Волшебный город, обаятельные люди, волшебная страна!", - написал Том Круз в Книге почетных гостей города.

"Сегодня Том Круз увидел Львов, увидит и другие локации в городе. А после - хочет узнать наши Карпаты", - отметил Андрей Садовый.



