Суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенка, – Портнов

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Печерський районний суд м. Києва повторно заарештував активи і нерухомість колишнього Президента України Петра Порошенка, які він раніше обманним шляхом переоформив на підконтрольне ж йому Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Буд-Реновація" перед попереднім судовим арештом.

Про це Портнов заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Друзі, інформую, що сьогодні суд ще раз заарештував активи і нерухомість Порошенка, які йому перед попереднім арештом вдалося обманним шляхом вивести й переоформити на підконтрольну собі компанію.

Нагадаю, мова йде про нерухомості та акції заводу "Кузня на Рибальському" у справі про відмивання Порошенком злочинних доходів в офшорних юрисдикціях. Очікуємо також перших повідомлень про підозру фігуранту", - написав юрист.

Нагадаємо, 19 вересня Портнов повідомив, що Порошенко переоформив 115 тис. кв. метрів нерухомості, що належали Приватному акціонерному товариству (ПрАТ) "Кузня на Рибальському" (раніше завод "Ленінська кузня", Київ), на підконтрольне ТОВ "Буд-Реновація".

17 вересня Печерський райсуд м. Києва наклав арешт на все нерухоме майно та корпоративні права одного з головних активів Порошенка - заводу "Кузня на Рибальському".

Як повідомляли Українські Новини, раніше Портнов заявив, що під час обшуків у прикордонників і диспетчерів в аеропорту "Київ" (Жуляни) були знайдено докази незаконного перетину кордону Порошенком під час його авіаперельоту на Мальдіви.

Також Портнов опублікував документи, за якими Порошенко перевів у готівку в Міжнародному інвестиційному банку 340 млн доларів в останній місяць свого президентства.