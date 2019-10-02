Суд повторно заарештував активи і нерухомість Порошенка, – Портнов

Юрист Андрій Портнов повідомив, що Печерський районний суд м. Києва повторно заарештував активи і нерухомість колишнього Президента України Петра Порошенка, які він раніше обманним шляхом переоформив на підконтрольне ж йому Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "Буд-Реновація" перед попереднім судовим арештом.\r\nПро це Портнов заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.\r\n"Друзі, інформую, що сьогодні суд ще раз заарештував активи і нерухомість Порошенка, які йому перед попереднім арештом вдалося обманним шляхом вивести й переоформити на підконтрольну собі компанію.\r\nНагадаю, мова йде про нерухомості та акції заводу "Кузня на Рибальському" у справі про відмивання Порошенком злочинних доходів в офшорних юрисдикціях. Очікуємо також перших повідомлень про підозру фігуранту", - написав юрист.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n\r\nНагадаємо, 19 вересня Портнов повідомив, що Порошенко переоформив 115 тис. кв. метрів нерухомості, що належали Приватному акціонерному товариству (ПрАТ) "Кузня на Рибальському" (раніше завод "Ленінська кузня", Київ), на підконтрольне ТОВ "Буд-Реновація".\r\n17 вересня Печерський райсуд м. Києва наклав арешт на все нерухоме майно та корпоративні права одного з головних активів Порошенка - заводу "Кузня на Рибальському".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Портнов заявив, що під час обшуків у прикордонників і диспетчерів в аеропорту "Київ" (Жуляни) були знайдено докази незаконного перетину кордону Порошенком під час його авіаперельоту на Мальдіви.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакож Портнов опублікував документи, за якими Порошенко перевів у готівку в Міжнародному інвестиційному банку 340 млн доларів в останній місяць свого президентства.