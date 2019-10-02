Коммерческий импорт электроэнергии из России возобновлен

Украина возобновила коммерческий импорт электрической энергии из Российской Федерации после того, как Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двухсторонним договорам.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".\r\n"Да, вчера (1 октября) была поставка электроэнергии", - сообщили в пресс-службе.\r\nПри этом в "Укрэнерго" не сообщили название компаний, которыми был осуществлен импорт электроэнергии.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ сентябре Верховная Рада разрешила импортировать электрическую энергию из Беларуси и России. Ранее в ноябре 2015 года "Укрэнерго" заявляла о прекращении импорта электроэнергии из России.\r\nКак сообщали Українські Новини, газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины", входящая в группу "Нефтегаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке. Тем временем в НКРЭКУ заявили, что цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем.\r\nКроме того, Кабмин изменил модель возложения спецобязательств на субъектов рынка электрической ээнергии.