Коммерческий импорт электроэнергии из России возобновлен

Украина возобновила коммерческий импорт электрической энергии из Российской Федерации после того, как Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двухсторонним договорам.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Да, вчера (1 октября) была поставка электроэнергии", - сообщили в пресс-службе.

При этом в "Укрэнерго" не сообщили название компаний, которыми был осуществлен импорт электроэнергии.

В сентябре Верховная Рада разрешила импортировать электрическую энергию из Беларуси и России. Ранее в ноябре 2015 года "Укрэнерго" заявляла о прекращении импорта электроэнергии из России.

Как сообщали Українські Новини, газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины", входящая в группу "Нефтегаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке. Тем временем в НКРЭКУ заявили, что цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем.

Кроме того, Кабмин изменил модель возложения спецобязательств на субъектов рынка электрической ээнергии.