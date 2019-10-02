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02 октября 2019, среда, 16:09 1219
Экономика 2019-10-02T16:15:48+03:00
Українські Новини
Коммерческий импорт электроэнергии из России возобновлен

Коммерческий импорт электроэнергии из России возобновлен

Электроэнергия.
Электроэнергия.

Украина возобновила коммерческий импорт электрической энергии из Российской Федерации после того, как Рада разрешила импортировать электроэнергию из Беларуси и России по двухсторонним договорам.

Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

"Да, вчера (1 октября) была поставка электроэнергии", - сообщили в пресс-службе.

При этом в "Укрэнерго" не сообщили название компаний, которыми был осуществлен импорт электроэнергии.

В сентябре Верховная Рада разрешила импортировать электрическую энергию из Беларуси и России. Ранее в ноябре 2015 года "Укрэнерго" заявляла о прекращении импорта электроэнергии из России.

Как сообщали Українські Новини, газопоставляющая компания "Нефтегаз Украины", входящая в группу "Нефтегаз", начала импорт электроэнергии из Беларуси и ее продажу на украинском рынке. Тем временем в НКРЭКУ заявили, что цену на электроэнергию для населения необходимо повысить в будущем.

Кроме того, Кабмин изменил модель возложения спецобязательств на субъектов рынка электрической ээнергии.

Больше новостей о: Электроэнергия Укрэнерго Украина-Россия импорт электроэнергии

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