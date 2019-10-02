Много важных для государства вещей мы измерять не умеем, - Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук высказался об отсутствии в некоторых целях программы деятельности правительства числовых показателей, заявив, что в Кабмине не умеют измерять много важных вещей для государства.

Об этом он сказал в ходе брифинга по итогам заседания Кабинета Министров в среду, передают Українські Новини.

"Цифры там есть не везде, это правда. Почему? Очень просто. Потому что много вещей, важных для государства, мы измерять не умеем", - сообщил Гончарук.

При этом премьер отметил, что в Украине нет статистических данных под большое количество критериев.

По его словам, правительство намерено инициировать создание системы показателей, которые будут измеряться каждый год в ходе выполнения программы. Согласно представленной ранее программе деятельности, некоторые очерченные цели правительства на 5 лет не имеют как ожидаемых, так и предельных числовых показателей.

Раньше Українські Новини писали о том, какие цели поставил Кабмин в Программе 2020 в образовании и как выглядит программа Кабмина по охране здоровья.

Также Гончарук заявил, что за каждую цель правительства будет отвечать конкретный замминистра и назвал Программу правительства так же как Гройсман называл бюджет.